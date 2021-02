CANÇÕES DE CARNAVAL – TORIBA MUSICAL

MARCO BERNARDO, piano e voz

Programa:

• Clássicos da música popular brasileira, com destaque para canções de Carnaval.

• Pelo telefone (Donga)

• Com que roupa? (Noel Rosa)

• Cidade maravilhosa (André Filho)

• Touradas em Madri (João de Barro / Alberto Ribeiro)

• Yes, nós temos bananas (João de Barro / Alberto Ribeiro)

• As Pastorinhas (Noel Rosa / João de Barro)

• Ai! Que saudade da amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)

• É com esse que eu vou (Pedro Caetano)

• Tomara que chova (Paquito – Romeu Gentil)

• Confeti (Jota Jr. – David Nasser)

• Máscara negra (Zé Keti / Pereira Matos)

Marco Bernardo cresceu em família das mais musicais, e enveredou também por esse caminho. É diplomado em Música pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Desenvolveu intensa atividade como diretor de corais, arranjador, maestro preparador e pianista acompanhador. Tem especial dedicação ao choro – lançou há pouco o CD "O pianeiro chorão", com intepretação solo para clássicos do repertório do choro brasileiro. Nesta apresentação no Toriba, Marco Bernardo faz mais um de seus espetáculos "O Cancionista", em que atua como pianista e cantor, com sua expressiva voz de baixo-barítono. No programa, tangos e boleros clássicos.