CANÇÕES ITALIANAS – TORIBA MUSICAL

MARCELLO VANUCCI, tenor

CLÁUDIA NEVES, soprano

ANTONIO LUIZ BARKER, piano, direção musical

Neste sábado, o programa Toriba Musical oferece aos hóspedes do Toriba e aos clientes dos restaurantes, um exclusivo recital lírico, com Marcello Vannucci e Claudia Neves, acompanhados ao piano por Antonio Luiz Barker.

No repertório do tenor predominam clássicos da canção italiana; já a soprano canta árias de óperas. Marcello e Claudia também fazem alguns números juntos, entre eles a canção “All I Ask You”, dueto de amor do musical “O Fantasma da Ópera”.

Programa:

• Con te partirò – (Francesco Sartori, Lucio Quarantotto) DUETO

Antonio Luiz Barker

• Caruso (Lucio Dalla)

• Non ti scordar di me (Ernesto de Curtis, Domenico Furnò)

• Core ‘ngrato (Salvatore Cardillo, Riccardo Cordiferro)

• ‘O sole mio (Eduardo di Capua, Giovanni Capurro, Alfredo Mazzucchi)

• Ti voglio tanto bene (Ernesto de Curtis, Domenico Furnò)

• Perhaps love (John Denver)

• Granada (Agustín Lara)

• All I ask of you (Andrew Lloyd Webber) DUETO

• Nessum dorma (Giacomo Puccini, Giuseppe Adami, Renato Simoni)

• O mio babbino caro (Giacomo Puccini, Giovacchino Forzano) SOPRANO

• Valsa de Musetta (Giacomo Puccini, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa) SOPRANO

• Volare (Domenico Modugno, Franco Migliacci)

Marcello Vannucci estreou em óperas no papel de Ismaele (Nabuco, Verdi). Desde então vem se consagrando por seu talento e vasto repertório, que inclui papéis como Salvador Rosa (Salvator Rosa, Gomes), Pery (O Guarani, Gomes), Duque de Mantua (Rigoletto, Verdi), Alfredo Germont (La Traviata, Verdi), Pinkerton (Madama Butterfly, Puccini), Don Jose (Carmen, Bizet), Sir Edgardo di Ravenswood (Lucia de Lammermour, Donizetti), o papel-título de Andréa Chenier (Giordano), Enzo (La Gioconda, Ponchielli), Baco (Ariadne auf Naxos, Strauss) e Sansão (Sansão e Dalila, Saint-Saëns).

Com grande êxito, o tenor fez uma turnê brasileira com a soprano Kiri Te Kanawa. E recebeu elogiosas críticas por sua participação na montagem da ópera Turandot (Puccini), em Belo Horizonte. Marcello foi muito aplaudido também na abertura do recém-inaugurado Theatro Municipal de São Paulo, sob regência de Abel Rocha.

Fora do Brasil, o tenor cantou na Colômbia a ópera Aida (Verdi), produção que recebeu excelente repercussão internacional.

Em 1998, participou do concurso de canto Vinhas, na Espanha, ocasião em que ganhou uma bolsa de estudos para estudar com a soprano Magda Olivero. Marcello ainda foi agraciado, em 2010, como melhor cantor no prêmio Carlos Gomes.

A soprano Cláudia Neves é integrante do Coro Lírico do Theatro Municipal de São Paulo e atua como professora de canto lírico na Fundação das Artes de São Caetano do Sul.