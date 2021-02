VIOLÃO CLÁSSICO – TORIBA MUSICAL

GLAUBER ROCHA, violão

Programa:

• Manuel María Ponce – Sonata Romántica

• Eduardo López-Chavarri – Sonata Nº 2

• Francisco Mignone

• • • Estudo Nº 2, Seresteiro

• • • Valsa Nº 8 em Sol Menor

• • • Estudo Nº 9, Allegro moderato

Um dos expoentes da nova geração de violonistas brasileiros, Glauber Rocha iniciou na música aos 5 anos de idade no piano. Aos 12 anos começa a ter aulas de violão com o Prof. Aparecido Dias dos Santos. Graduou-se em 2009 pela Universidade de São Paulo tendo como orientador o renomado violonista Edelton Gloeden. No mesmo ano, em sua primeira participação em concursos internacionais, obteve por unanimidade o primeiro prêmio no Agustin Barrios World Wide Web. Estudou depois na Hochschule Für Musik und Theather em Munique, Alemanha, com o professor Franz Halasz. Participou de masterclasses com Jonathan Leathwood, Fabio Zanon, Eduardo Meirinhos, Camilo Carrara, Paolo Pegoraro e Mauricio Orosco.

Apresentou-se em salas importantes dentro e fora do país tais como: Kleiner Konzertsaal, Carl-Orff-Saal e Black Box no Gasteig em Munique (Alemanha), Casa Verdi em Milão (Itália), Teatro Nacional de Asunción (Paraguai), Conservatório de Música de Coimbra (Portugal), Teatro Amazonas em Manaus, Teatro Rondon Pacheco em Uberlândia, Auditório MASP e Sala Jardel Filho CCSP em São Paulo, Teatro da Urca em Poços de Caldas, Teatro Municipal em Presidente Prudente, Auditório Onofre Lopes (UFRN), Teatro do Conservatório Pernambucano de Música, Teatro da Universidade da Paraíba, Teatro Minaz em Ribeirão Preto, Teatro Municipal de Araraquara, entre outras na Costa Rica, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, Paraguai, Japão e Brasil.

Recitalista convidado em prestigiadas séries de música de câmara e festivais ao redor do mundo, entre eles estão o Virtuoses de la Guitarre, Winners & Masters, Movimento Violão, Festival Leo Brouwer e Festival Internacional de Verona.