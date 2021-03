Ação Virtual – Encontros com Arte: Entre Águas – Fluidez em Dança, Música e Poesia

Para comemorar o Dia Mundial da água, Daniel Moray, compositor, multi-instrumentista e etnomusicólogo, e Rizzi Tani, dançarina e artista plástica, apresentam o espetáculo virtual “Entre águas”. Tendo como inspiração central o caminho de um rio desde sua nascente até o grande mar, a apresentação artística mescla música, dança, histórias e poesias de maneira dinâmica – fluida como a água – trazendo reflexões e inspirações sobre a permeabilidade desse elemento vital, seu movimento e a simbologia subjetiva do “espaço entre”, dentro e fora de nós.

A música, como fio condutor do percurso, instrumental e autoral, é executada com instrumentos étnicos de diferentes origens e sonoridades junto com um sintetizador, sendo a base para as performances de vídeo-dança e para as poesias e histórias, que em sua maioria se inspiram em mitos de povos antigos e nas filosofias orientais sufi e taoísta. A produção final do vídeo conta ainda, na sua concepção estética, com algumas filmagens de rios da Mantiqueira, a serem sobrepostas com as performances dos artistas, bem como um convite ao público para uma pequena dinâmica de movimento no final.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: segunda-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito