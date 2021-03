Ação Virtual – Franco Galvão Apresenta a Live “Um Ano de Solidão”

Nessa edição do Domingo Musical, o violonista Franco Galvão apresentará o espetáculo “Um Ano de Solidão”, formado por peças de violão solo do repertório brasileiro, desenvolvidas durante o isolamento social. A apresentação, em formato de live, celebrará uma década da carreira do músico.

Domingo Musical é um evento periódico que visa fomentar a música e diversificar a oferta cultural, respeitando diferentes gêneros e linguagens musicais, dando espaço para músicos e grupos com trajetórias diversas e repertórios artísticos.

Local: Facebook:/museufelicialeirner

Horário: domingo, às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito