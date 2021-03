Ação Virtual – Programa Mais Sentidos: Pintar e Desenhar com o Formato das Mãos

O setor educativo produzirá a oficina virtual “pintar e desenhar com o formato das mãos” – uma atividade para crianças com déficit de atenção. O objetivo desta atividade é estimular a concentração, a criatividade e contribuir no desenvolvimento motor e cognitivo, bem como proporcionar um momento divertido!

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quinta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito