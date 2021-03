Ação Virtual – Programa Outono: “Reinauguração”, de Carlos Drummond de Andrade

Comemoramos no dia 21 de março o Dia Mundial da Poesia e, pensando nisso, a ação voltada ao público idoso trará o poema “Reinauguração”, de Carlos Drummond de Andrade. A poesia tem uma importância fundamental para a formação crítico-reflexiva, possibilitando o encontro com a cultura humanística como espaço de revelação e reconhecimento do prazer, da fantasia e da realidade circundante, além de propiciar ampla crítica dos valores vigentes na sociedade.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito