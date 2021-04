Ação Virtual – Encontros com Arte: Grupo Passarinheiros Apresenta Reinações de Narizinho

Para comemorar o Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, o “Encontros com Arte” do mês apresenta o grupo Passarinheiros, que contará um trecho do livro “Reinações de Narizinho”, do escritor Monteiro Lobato. Na apresentação, o público é convidado a fazer uma viagem com a menina Lucia, mais conhecida como Narizinho, ao “Reino das Águas Claras”, onde conhece o Príncipe Escamado, e onde sua boneca Emília que começa a falar. Lá ela também encontra com personagens como a Aranha Costureira, a famosa Dona Carochinha dos contos de fadas, o Pequeno Polegar, Doutor Caramujo, entre outros. A história será contada de forma lúdica, por meio da utilização de adereços cênicos e instrumentos musicais que ajudarão a compor a sonoplastia da história, além de ser permeada por diversas músicas.

FICHA TÉCNICA:

Marcela Puppio: Voz, contação de histórias e percussão.

Gabriel Salve: Voz e violão.

Ivani Melo: Figurinista

Fotos: Taíne Cardoso

Público Alvo: Crianças (de 4 a 12 anos)

Encontros com Arte é uma ação periódica que visa estimular o debate de temas relacionados ao universo das artes de maneira a abordar as variadas linguagens artísticas junto aos públicos do Museu e Auditório.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: domingo, às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito