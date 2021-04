Ação Virtual – Família Legal: A Influência Indígena na Língua Portuguesa Brasileira

Em comemoração ao dia do índio, celebrado em 19 de Abril, destacaremos a importância e a inegável influência da língua nativa indígena na construção do português brasileiro.

São várias as contribuições do vocabulário indígena absorvido pela língua portuguesa no Brasil: em nomes próprios, na flora, na fauna, nos alimentos, nomes de lugares e expressões ainda vivas atualmente. O objetivo desta atividade, num contexto interativo, é fazer com que as pessoas percebam o quanto a língua tupi influenciou a língua portuguesa falada no Brasil.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: segunda-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito