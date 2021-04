Ação Virtual – Fora da Caixa com Apresentação do DJ Meszo

Para o Fora da Caixa deste domingo, Museu e Auditório apresentam vídeo especial do DJ Meszo, gravado no Auditório Claudio Santoro. O DJ mostra que a música eletrônica é muito bem-vinda nos palcos do Auditório.

O projeto Fora da Caixa, que acontece mensalmente em uma praça pública de Campos do Jordão, ganhou versões virtuais durante a pandemia, mas não deixou de aproximar os espaços culturais do jordanense, com ações educativas e artistas locais.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: domingo, às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito