Ação Virtual – Fora da Caixa: História e Curiosidades da nossa Terra

Celebrando os 147 anos da cidade de Campos do Jordão, os educadores do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro apresentarão ao público a contação da história do município de uma forma dinâmica e divertida. Os personagens Doutor e Caipira, utilizando música, imagens históricas e o folclore local, irão percorrer os fatos que marcaram a construção e a identidade da cidade. Esta ação tem como objetivos o resgate e a valorização da cultura jordanense.

O projeto Fora da Caixa, que acontece mensalmente em uma praça pública de Campos do Jordão, ganhou versões virtuais durante a pandemia, mas não deixou de aproximar os espaços culturais do jordanense, com ações educativas e artistas locais.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: sábado, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito