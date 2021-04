Ação Virtual – Programa Mais Sentidos: Textos e Aforismos – Felícia Leirner

No dia 24 de Abril comemoramos 19 anos do Dia Nacional da Educação em LIBRAS. O dia foi escolhido porque é a data da publicação da Lei nº 10.436/02, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras. São quase duas décadas de avanços para garantir aos surdos o direito de se fazerem presentes na sociedade brasileira. A educadora Roseli fará a leitura de um dos textos de Felícia Leirner nessa língua, com os objetivos de aproximar, do museu e da artista, a comunidade surda, e lembrar a sociedade da necessidade de inclusão deste público.

Local: Redes Sociais (Instagram:@museufelicialeirner | Facebook:/museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner )

Horário: quinta-feira, às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: acesso gratuito