Ação Virtual – Programa Outono: A Importância da Família para os Idoso

Embora a sociedade brasileira tenha desenvolvido o Estatuto do Idoso, será que damos a real importância para eles em nossas famílias? A exibição do vídeo propõe a reflexão e conscientização sobre a inserção ou recolocação do idoso na sociedade nos dias de hoje. A ação faz parte do Programa Outono, realizada pela equipe educativa que tem como público o alvo os idosos.

Horário: às 15h

Local: Redes Sociais (Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000