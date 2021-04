Ação Virtual – Todos no Museu: Saudade de um abraço!

Com a pandemia, um dos gestos mais calorosos entre os seres humanos precisou ser deixado de lado: o abraço. No dia 22 de maio, é celebrado o Dia do Abraço e, nesta ação, voltado ao público do Programa Todos no Museu, será possível descobrir a importância do abraço, seus benefícios e gestos significativos que podem substituí-lo durante esse momento em que os abraços tem feito tanta falta!

Horário: às 15h

Local: Redes Sociais (Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000