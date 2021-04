TORIBA MUSICAL – ÁRIAS DE ÓPERAS 10/04/2021

NATHÁLIA SERRANO, contralto

ANTONIO LUIZ BARKER, piano

Programa:

• G. Bizet – Habanera (L’amour est un oiseau rebelle) (ópera Carmen)

• G. Bizet – En vain por éviter (ópera Carmen)

• C. Saint-Saëns – Mon coeur s’ouvre à ta voix (ópera Sanmson et Dalila)

• C. Saint-Saëns – Amour! viens aider ma faiblesse (ópera Sanmson et Dalila)

• G. Fauré – Après un rêve

• C. W. Gluck – Che farò senza Euridice? (ópera Orfeo ed Euridice)

• W. A. Mozart – Son reo; l’error confesso (ópera Mitridate, Rè di Ponto)

• G. Rossini – Cruda sorte (ópera L’italiana in Algeri)

• G. Donizette – Pour une femme de mon nom (ópera La fille du régiment)

• F. Schubert – Ave Maria

• J. S. Bach – Erbarme dich, mein Gott (Die Matthäus-Passion, BMW 244)

Nathália Serrano iniciou seus estudos de técnica vocal aos 14 anos. De 2003 a 2005 estudou na Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Formou-se na Faculdade de Artes Alcântara Machado em 2012. Estudou canto operístico com Céline Imbert e depois no Estúdio de Ópera da EMESP, com Mauro Wrona e Norma Gabriel Brito. Já se apresentou como solista com a Jazz Sinfônica de Diadema, no FEMUSC (Festival de Música de Santa Catarina), na Ópera Rock Tommy do The Who, no Memorial da América Latina, e participou do coro da ópera Colombo, de Carlos Gomes, no Theatro São Pedro. Atuou em Dido e Aeneas (Purcell), Carmen (Bizet) e A Flauta Mágica (Mozart). Atualmente é uma das cantoras da Lírica Brasileira.