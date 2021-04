TORIBA MUSICAL: CANÇÕES DE MUSICAIS DA BROADWAY

Marly Montoni – Soprano

Ulisses Montoni – Tenor

Antonio Luiz Barker – Piano

Programa:

No programa, canções de musicais da Broadway, entre outros de Leonard Bernstein, Frederick Loewe e Andrew Lloyd Weber.

A soprano Marly Montoni destaca-se na nova geração de cantores líricos do Brasil. Já cantou óperas nos mais importantes teatros e salas de concerto do país, como Theatro Municipal de São Paulo (Nabucco de Verdi e Fidelio de Bethoven), Teatro da Paz em Belém (Blue Monday de Gershwin), Palácio das Artes em Belo Horizonte (Porgy and Bess de Gershwin), e ainda em concertos na Sala São Paulo e no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foi solista contratada do Theatro São Pedro, em São Paulo, de 2015 a 2017, onde participou de diversas óperas e concertos. Em 2016 recebeu a Medalha Carlos Gomes, da Ordem do Mérito Cultural.

O tenor Ulisses Montoni fez sua estreia no mundo da ópera como solista aos 22 anos, na montagem de O Empresário, de Mozart. Já se apresentou em diversos programas de TV. Possui quatro CD’s gravados e três videoclipes musicais, sendo um dos primeiros cantores líricos brasileiros a utilizar essa mídia. Realiza recitais e concertos por todo o Brasil, em cidades como Araçatuba, Campinas, Poços de Caldas, Curitiba, Recife, Campo Grande, Penápolis, Rio de Janeiro, Uberlândia, entre outras. Em 2016 recebeu o título de Comendador, pela Ordem do Mérito Cultural Carlos Gomes.