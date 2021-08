AÇÃO VIRTUAL – Domingo Musical Apresenta a Banda “Infâmia”

O último domingo do mês apresenta um novo grupo musical de Campos do Jordão – a banda de punk rock “Infâmia” (@infamia.banda), formada por Kadu, na guitarra, Beto, na bateria, Mauro, no vocal, e Renato, no baixo.

Horário: às 11h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000