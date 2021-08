AÇÃO VIRTUAL – Encontros com Arte: Grupo Vira Cambota

O Encontros com Arte deste mês apresenta o show “Histórias para cantar”, idealizado pelo grupo Vira Cambota, composto pela musicista, escritora e brincante, Regiane da Silveira, e pelo músico, compositor e brincante, Fábio Damusi. O espetáculo faz um passeio pelo imaginário Folclórico presente na Cultura popular brasileira, trazendo canções que fazem referência aos ritmos e sonoridades existentes em nossa cultura. As letras não só falam de seres míticos e lendários, mas também, de forma lúdica, brinca com a inteligência das crianças. Músicas como O Boto, O boitatá e Voa Vagalume e todas suas histórias são desenvolvidas de maneira lúdica e instigante, valorizando o brincar e a sabedoria do povo.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000