AÇÃO VIRTUAL – Família Legal – Você conhece essa parlenda?

As parlendas fazem parte do folclore brasileiro e têm origem na sabedoria popular e na história das populações tradicionais do Brasil. Celebrando o mês do Folclore, o público virtual será convidado a participar de uma brincadeira para descobrir a parlenda, que será contada de forma divertida.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000