AÇÃO VIRTUAL – Programa Mais Sentidos: Tangram

A ação voltada ao público participante do Programa Mais Sentidos irá apresentar o Tangram, um antigo jogo chinês, que consiste na formação de figuras e desenhos por meio de 7 peças (5 triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo). Será possível aprender como produzir um tangram em casa e também como criar animais utilizando suas peças, basta ter criatividade, paciência e tempo. O Tangram estimula o desenvolvimento da criatividade e do raciocínio lógico. Esta ação faz parte do Programa “Mais Sentidos”, voltado ao atendimento de pessoas com deficiência, cujo objetivo é dar acesso, integrar e acolher essa comunidade no universo cultural através de ações educativas. Neste mês, as atividades do programa são voltadas para pessoas com deficiência intelectual e múltipla, promovendo atividades lúdicas que proporcionam o desenvolvimento da criatividade, da concentração, da socialização e coordenação motora.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000