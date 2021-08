STAND UP COMEDY COM RAFAEL CORTEZ

No próximo dia 04 de setembro, sábado, a partir das 20h, no Espaço Cultural Dr Alem, acontece a primeira ação do Circuito SP de Artes em Campos do Jordão neste ano. O primeiro convidado é o músico, jornalista, humorista e ator Rafael Cortez, ex-integrante do grupo CQC e que apresentará seu atual espetáculo de Stand Up Comedy.