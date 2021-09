AÇÃO VIRTUAL – 15ª Primavera dos Museus 24/09/21

O Museu Felícia Leirner, além de sua beleza natural, abriga as obras da artista plástica Felícia Leirner, as quais contaram com a curadoria da artista que representou um pouco de sua história por meio de suas obras. O Museu abre suas portas, e a assistente de acervo Roseli Lemes vai mostrar um pouco do trabalho de restauração realizada pela equipe Julio Moraes e seu trabalho constante para manter as obras como a artista deixou, para que sua memória e seu trabalho importante dentro de sua percepção plástica e contemporaneidade possam estar presentes para as futuras gerações.

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000