AÇÃO VIRTUAL – Família Legal: A História de Felícia Leirner

Senta que lá vem história! Que tal conhecer um pouco mais sobre a escultora Felícia Leirner com a contação “A história de Felícia Leirner”? Utilizando elementos lúdicos, descubra e se encante com a vida e obra da artista contada pelos educadores do museu.

Data: 02/10/2021

Horário: às 15h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000