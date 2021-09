AÇÃO VIRTUAL – Todos no Museu: Bolha de Sabão Gigante

No mês em que se comemora o Dia das Crianças, a ação “Bolha gigante de sabão”, que tem como público-alvo os participantes do Programa Todos no Museu, ensina o passo a passo para criar bolhas gigantes de sabão, a fim de proporcionar um momento de diversão para toda a família.

Data: 03/10/2021

Horário: às 11h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000