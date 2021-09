 New Fest Dance 04/09/21

O Auditório Claudio Santoro, instituição da Secretaria de Cultura e Economia do Estado de São Paulo, recebe de 3 a 5/9 e de 10 a 12/9 a 28ª edição do New Fest Dance Campos do Jordão. O festival de dança realizado pelo Instituto Cultural RV tem apresentações de diversas modalidades: clássico, moderno, jazz, contemporâneo, estilo livre, repertório, dança folclórica, sapateado, street dance, dança do ventre, dança gospel, dança inclusiva, dança da terceira idade e dança de salão.

Nesta edição, o New Fest Dance Campos do Jordão recebe grupos vindos de São Paulo (capital, interior e litoral sul), Goiânia, Uberaba, Rio de Janeiro, Fortaleza, Santa Catarina. O evento é uma oportunidade para que bailarinos, grupos e academias divulguem seus trabalhos e também é uma ocasião de intercâmbio cultural e pedagógico entre alunos e professores.

Os ingressos podem ser obtidos por WhatsApp: 11 96588-6654.

Mais informações nos seguintes canais: 11 3222-3219, 11 93146-4208, Instagram @institutoculturalrv, Facebook Institutoculturalrv e e-mail [email protected]

