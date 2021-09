TORIBA MUSICAL – CANTO LÍRICO

A programação musical do Hotel Toriba, sob a direção artística de Antonio Luiz Barker, é cuidadosamente preparada para enobrecer essa belíssima arte e presentear os nossos hóspedes com repertórios diversos como: piano clássico, jazz, recital de canto, música lírica, árias de ópera, música brasileira, bossa nova, e muito mais.

As apresentações são gratuitas para os hóspedes do Toriba e para clientes dos restaurantes Pennacchi e Toribinha Bar & Fondue. Em razão da pandemia, solicitamos que consulte-nos antecipadamente para confirmar que as apresentações estejam abertas ao público externo, com ingressos ao preço de R$ 50,00.

MAIS INFORMAÇÕES E RESERVAS PELO TELEFONE (12) 99769-1299, OU WHATSAPP (12) 99769-1299