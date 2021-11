AÇÃO VIRTUAL – Curiosidades Museu e Auditório 24/11/21

Às quartas-feiras Museu e Auditório apresentam postagens sobre os bastidores das instituições. Felícia Leirner refletiu sua vida na arte, em esculturas eternizadas em bronze, granito e cimento branco armado com ferro. Cada uma delas carrega uma reflexão sobre a vida e a morte, a fé, o amor, a natureza e a família. Essa atividade propõe que o público entre em contato com algumas curiosidades sobre o museu, que reúne sua obra e as três vertentes trabalhadas nesse espaço (Artes Visuais, Música e Meio Ambiente). A fim de promover aproximação entre acervo e comunidade, além de auxiliar no desenvolvimento da sensibilidade artística e do olhar mais atento à coleção das obras presentes no Museu Felícia Leirner e incentivar que o público o visite. Quer aprender um pouco mais sobre o Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro?

Local: Mídias Sociais YouTube Instagram Facebook Twitter

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000