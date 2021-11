AÇÃO VIRTUAL – Domingo Musical: Show Cosmopaulista

Neste Domingo Musical, Museu e Auditório compartilham o espetáculo virtual Cosmopaulista, realizado pelo músico Mário Gaiotto (@mariogaiotto), que exibe suas composições com influências do jazz contemporâneo de diversos países e da música instrumental brasileira, acompanhado pelo pianista Daniel Grajew e pelo baixista Sidiel Vieira. O vídeo fez parte de projeto apresentado à Lei Aldir Blanc em Campos do Jordão.

Local: Mídias Sociais YouTube Instagram Facebook Twitter

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000