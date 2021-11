AÇÃO VIRTUAL – Encontros com Arte: Talentos Fragmentados – Yoga no Museu

Funcionários do Museu e Auditório apresentam seus talentos fragmentados. Nessa edição, convidamos o educador Rodrigo para mostrar seu talento na Yoga, exibindo movimentos utilizando como fundo o jardim do museu e suas esculturas. Talentos fragmentados são capacidades que não foram tão trabalhadas ao longo da vida, mas que ainda ecoam, mesmo que de maneira mínima. Por isso, inspirados pelo belo pôr do sol do Museu, alguns funcionários serão motivados a mostrarem esses fragmentos de música, dança e pintura.

Local: Mídias Sociais YouTube Instagram Facebook Twitter

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000