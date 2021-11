AÇÃO VIRTUAL – Família Legal: A Lei Maria da Penha em Cordel

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) proclamou, em 1999, o dia 25 de novembro como “O Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher”. Essa data foi estabelecida em homenagem às irmãs Mirabal – Pátria, Minerva e Maria Teresa: Las Mariposas, como ficaram conhecidas. Elas lutavam por melhores condições sociais para o povo de seu país e, por isso, tiveram suas vidas ceifadas pelo ditador Rafael Leônidas Trujillo em 25 de novembro de 1960 na República Dominicana. Desse modo, em homenagem à luta de todas as mulheres por melhores condições de existência e simbolizando essa luta no Brasil, vamos realizar a leitura do Cordel “A Lei Maria da Penha”, de Tião Simpatia.

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000