AÇÃO VIRTUAL – Fora da Caixa: Claudio Santoro – Canções de Amor

No Fora da Caixa desse mês, em homenagem ao centésimo segundo aniversário de Claudio Santoro, celebrado em 23 de novembro, em conjunto com a comemoração do dia do músico, no dia 22, momentos da trajetória artística do maestro serão relembrados. Nascido em Manaus, aos dez anos de idade ganhou seu primeiro violino, destacando-se precocemente no meio musical. Foi aluno e grande violinista no Conservatório de Música do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, despertando para a sua verdadeira vocação, a composição. Entre os anos de 1957 e 1959, compôs em colaboração com Vinícius de Moraes a coleção, de música de câmera, “Canções de amor”, agrupadas em duas séries distintas. O resultado do encontro entre o compositor e o poeta emociona, na medida em que aborda temas sensíveis como a dor, a perda e a solidão, materializando os sentimentos.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000