AÇÃO VIRTUAL – Palestra Técnica – A poética do Bronze

Neste mês, a Palestra Técnica do setor do acervo do nosso Museu, que tem como objetivo enriquecer os estudos e o olhar cuidadoso para com a coleção, será feita pela equipe de restauração Júlio Morais, que irá abordar as obras em bronze em sua produção e restauro. Felícia criou várias de suas obras de pequeno e médio porte neste material, e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o tema!

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000