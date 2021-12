AÇÃO VIRTUAL – Virada inclusiva: Apresenta Dançando sobre Rodas

No dia Internacional da Pessoa com Deficiencia, Museu e Auditório relembra ovídeo produzido pelo grupo Dançando sobre Rodas. Os bailarinos Julia Mariano, Fabiana Lofrana e Mateus Vasconsellos, apresentam uma performance onde provam que para a dança e a arte não há limitações. O grupo surgiu, em 2016, com o objetivo de resgatar pessoas com deficiência por meio da dança, sendo a única companhia do Vale do Paraíba que trabalha com dança inclusiva. Recebeu prêmios em festivais representando Taubaté, participou da Virada Cultural Paulista, Virada Inclusiva, Festival Internacional de dança de Taubaté, Semana Inclusiva, Festival Tudanzas em Barcelona, ganhou PROAC (Programa de Incentivo à Cultura) pelo governo do estado dançando em 10 cidades da região. Abriu as Olimpíadas Inclusivas e jogos nacionais representando o Brasil. A Cia também participou de filmagens de musical, campanhas em prol da acessibilidade e desenvolveu workshop e espetáculo nas redes municipais de ensino integral na cidade de Taubaté.

Técnica: João Victor Medeiros

Data: 03/12/2021

Horário: 18h

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Informações: (12) 3662-6000