IRMÃ SELMA – COMÉDIA COM 5 PERSONAGENS

IRMÃ SELMA é um show de humor estrelado, escrito e dirigido por Octávio Mendes. Sucesso em São Paulo, ficou em cartaz no Teatro Gazeta por dois anos e está em tourné.

O espetáculo reúne os inesquecíveis personagens criados pelo ator, como a Mônica Goldstein – uma apresentadora

de um programa sensacionalista; o Ex Gay – um cara que “mudou” de vez; a Maria Botânica – atriz e cantora e a

personagem que dá nome ao espetáculo, Irmã Selma – uma freira humorista. Participou do espetáculo Terça Insana desde o início, onde permaneceu por quatro anos, e criou alguns dos personagens do show.

Recomendação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Dia 14 de novembro (domingo) 20h

Abertura da casa 19h

IRMÃ SELMA com Octávio Mendes

Local: HOTEL SERRA DA ESTRELA (AV. DR MÁRIO O REZENDE, 160 – CAPIVARI)

INFORMAÇÕES E RESERVAS (12) 98317-9064