JANTAR NA COZINHA DE NATAL BENEFICENTE

Inédito na cidade, o “Jantar Cozinha de Natal Beneficente” será realizado pelos 32 associados do Grupo Cozinha da Mantiqueira. Com o intuito de inspirar a solidariedade, o evento acontecerá em prol de Entidades Assistenciais de Campos do Jordão, sendo uma delas voltada aos cuidados com animais. Os ingressos são limitados e devem ser adquiridos antecipadamente com o responsável do evento, através do telefone abaixo.

Dia: 09 de dezembro de 2021

Hora: a partir das 19h30

Local: Elio Cucina Speciale – Av. Pedro Paulo, 4755. Descansópolis, Campos do Jordão.

Organizador: Associação Cozinha da Mantiqueira

Informações: (12) 9 9798-9989 (Carmola Cândido)