Na Oficina de Feltragem com Agulhas – Enfeites Natalinos os participantes desenvolverão enfeites natalinos utilizando a técnica do feltragem com agulhas.

Durante a oficina os participantes aprenderão a lógica do uso da agulha de feltragem, desenvolvendo essa figura feltrada.

O investimento inclui a lã natural, além do empréstimo da agulha e a base para feltragem.