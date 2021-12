AÇÃO VIRTUAL – Curso de Guias: Turismo Histórico e Cultural

O Turismo Histórico e Cultural tem como objetivo resgatar memórias, apresentando raízes e origens de uma região, aspectos importantes dentro do processo de constituição da identidade de um povo. Nesse sentido, a indústria turística pode se beneficiar com o conhecimento e acesso ao patrimônio cultural e histórico de uma cidade. Pensando nisso, o curso virtual para guias de turismo abordará o processo de fundação do município e o desbravamento desse pedaço da Serra da Mantiqueira. O projeto prevê a publicação de mais um vídeo para os próximos meses, explorando as seguintes temáticas: patrimônio cultural imaterial e material da cidade de Campos do Jordão.

Local: Mídias Sociais YouTube Instagram Facebook Twitter

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000