AÇÃO VIRTUAL – Família Legal: Isogravura de Natal

O Natal está chegando, trazendo com ele lembranças, emoções e laços culturais. Como forma de eternizar estes momentos, o setor educativo irá ensinar a produzir cartões de Natal a partir da Isogravura. Você conhece? É uma técnica de impressão com a utilização do isopor como base para a produção da arte. Foi inspirada na Xilogravura, que é um tipo de reprodução de imagens gravadas em relevo, como um carimbo. O objetivo desta ação é promover a técnica da gravura como produção artística, propiciando um momento de criação, estimulando a imaginação e proporcionando momentos divertidos de confecção de seus próprios cartões de Natal.

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000