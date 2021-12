O maior tributo a Elton John já realizado no mundo. O show Elton John Tribute é um espetáculo que mostra a trajetória de Sir Elton John no cenário musical com os principais sucessos de sua carreira. Interpretado pelo maestro e cantor Rogério Martins que é o representante oficial do cantor no Brasil e na América Latina. Um espetáculo envolvente, emocionante, divertido, cheio de magia e com muitas nuances onde a plateia se encanta a todo momento. O espetáculo já viajou de norte ao sul do país e estreou internacionalmente desde o ano de 2016, passando por París, França, na América do Sul em Ushuaia no Fin Del Mundo, Patagônia indo até o Chile e por último no Paraguay em 2018.

Maestro Rogério Martins Maestro, regente, compositor, arranjador musical, produtor musical, cantor, instrumentista, administrador de empresa. Alguns trabalhos realizados, produtor musical e arranjador do programa Jovens Tardes da Rede Globo, Aberturas e trilhas de programas da Tv Record como A Fazenda, O Melhor do Brasil, Coral de Rua. TV SBT – trilhas de aberturas como Roda a Roda, Tele Sena de Milhão, entre outros, Arranjos nos discos e CDs de Daniel, Peninha, Rick & Renner, Wilson e Soraia, Elias Muniz, Rinaldo Viana, Robinson Anjinho, Roberto Merlim, entre outros, Arranjos musicais para Fabio Jr., Xuxa, Mario Marcos, Marco Camargo, entre outros.

SERVIÇO:

Maestro ROGÉRIO MARTINS apresenta: ELTON JOHN TRIBUTE

Duração: 90 minutos

DIA 1. DE JANEIRO – SÁBADO – 21H

SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL DAN INN PREMIUM CAMPOS DO JORDÃO R. Joaquim Pinto Seabra, 170 – Vila Everest – Campos do Jordão

Informações e reservas: 11 99500-3071

Ingressos R$ 60,00 – primeiro lote