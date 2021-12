PRESENCIAL – Domingo Musical Naluh – Clássicos Internacionais em Voz e Violão

O Show “Naluh – Clássicos Internacionais em Voz e Violão” conta com um repertório de clássicos internacionais de diversos estilos e de variadas épocas em versões acústicas. Indo do Rock ao Pop, as versões feitas por Naluh e por Thiago Albano ao violão, trazem leveza ao repertório. O cenário para essa apresentação não poderia ser outro se não o Auditório Cláudio Santoro, cuja leveza e imponência harmonizam com as versões apresentadas!

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3662-6000