PRESENCIAL – Família no Museu: Sensibilizando o Olhar: Natureza e Inspiração

No livro “Textos poéticos e aforismos”, Felícia Leirner registrou, em formato de poemas, as paisagens e cenários naturais que a inspiraram na produção de suas obras, evidenciando a importância da interação com a natureza dentro do seu processo criativo. A obra “moldura” é um forte exemplo desse diálogo intenso entre a artista e o meio ambiente, pois, ao emoldurar uma árvore torta, Felícia transformou em arte parte do seu cotidiano. Pensando nisso, a ação Família no Museu desenvolverá uma atividade de sensibilização do olhar, convidando pais e crianças a observarem com mais atenção os pequenos detalhes da natureza, como o jogo de luzes e sombras e os diferentes níveis de profundidade que uma paisagem pode apresentar. O resultado dessa experiência será a produção de uma tela, reflexo da inspiração artística que o exame mais cuidadoso da natureza pode proporcionar.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 10h

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br

Limite de participantes: 10 pessoas

Informações: (12) 3662-6000