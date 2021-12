O CONCERTO DE GALA 2021 será realizado este ano no Auditório Claudio Santoro, na cidade de Campos do Jordão às 11h do dia 19 de dezembro de 2021, e conta com a participação de maestros e músicos da Orquestra Sinfônica de Barra Mansa Barra Mansa – RJ, Orquestra Livre da Fundação Lia Maria Aguiar de Campos do Jordão-SP, Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão-SP, Banda Musical Simpatia de Caçapava-SP, Orquestra de Sopros e Percussão FAGAP de Lorena – SP, Corporação Musical Lyra de Mauá, Orquestra de Metais e Percussão de Presidente Prudente – SP, Banda Marcial do Colégio Marista Pio XII de Ponta Grossa – PR, Grupo de Percussão Instituto Rafael Ruada – MT, Grupo Goiano de Percussão – GO e Banda Marcial SEDUC – PE.

Uma realização da Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras, Associação da Orquestra Filarmônica de Campos do Jordão e Região, com o apoio de AME Campos, Fundação Lia Maria Aguiar, Roriz Instrumentos Musicais, Adah Drums, Stanford Instrumentos Musicais, Marcio Luthieria, e Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro (instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari).

E N T R A D A F R A N C A

️: https://www.sympla.com.br/serie-concertos-brasil-concerto-de-gala-2021__1419721

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Entrada: gratuita – retirada dos ingressos, clicando aqui

Informações: (12) 3662-6000