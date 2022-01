1º Festival de Verão – Apresentação (15)

Sally BEAMISH

Unquiet

8 min

Fabio Zanon violão

Benjamin BRITTEN

Nocturnal after John Dowland, Op.70

1. Musingly (Pensativamente)

2. Very agitated (Muito agitado)

3. Restless (Sem descanso)

4. Uneasy (Inquieto)

5. March-like (Como marcha)

6. Dreaming (Sonhando)

7. Gently rocking (Balançando suavemente)

8. Passacaglia

9. Slow and quiet (Lento e calmo) – Tema de Dowland

20 min

Fabio Zanon violão

Robert LAIDLOW

Mutate

9 min

Carlos Eduardo Gomes flauta

Yohanna Alves viola

Fabio Zanon violão

Leo BROUWER

Paisajes, Retratos y Mujeres

– Retrato de Wagner con Mathilde

– Mujer bailando un Minueto

– La Pasión según Dowland

22 min