1º Festival de Verão – Ensemble Contemporâneo do Festival

Ricardo Bologna regente

Clarice ASSAD

Hero

4 min

Big Band do Festival

Obra a ser anunciada.

Ensemble Popular do Festival

Obra a ser anunciada.



Big Band do Festival

Ensemble Contemporâneo do Festival

Ensemble Popular do Festival

Ricardo Bologna regente

Clarice ASSAD

Suite for Lower Strings (sobre temas de J. S. Bach)

13 min

Johann Sebastian BACH

Pequena Suíte sobre Temas de Bach (arranjo de Clarice Assad)

– Movimento 1

– Movimento 2

10 min

Peças tradicionais brasileiras (em arranjo de Clarice Assad)

Cirandadas

Entrada livre – sem distribuição de ingressos.