PRESENCIAL – Férias no Museu: “Brincando com as Notas Musicais”

O Auditório Claudio Santoro é famoso pelos seus concertos, tornando-se, desde 1979, uma referência à música clássica na América Latina. Pensando em canções, você saberia reconhecer as notas musicais? O núcleo educativo promove a atividade “Brincando com as Notas Musicais”. Nessa atividade, os educadores utilizam o kit escala diatônica com 8 notas (Boomwhacker) que permite tocar diversas músicas! Os visitantes irão aprender as notas musicais brincando. É uma atividade interativa para toda a família!

Obs.: Limite de 20 participantes.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às quintas-feiras, às 11h e às 16h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br