PRESENCIAL – Férias no Museu: “Caça aos Detalhes”

O Museu Felícia Leirner foi inaugurado em 1979. No local, os visitantes conhecem a coleção da artista Felícia Leirner, localizada em uma área a céu aberto. No total, 85 esculturas estão distribuídas em 5 fases: Figurativa, A Caminho da Abstração, Abstrata, Orgânica e Recortes na Paisagem. Os educadores do Museu convidam o público para conhecer a coleção de uma forma diferente. Por meio de uma imagem com alguns detalhes de uma escultura e, também, de pistas, os visitantes irão procurar a escultura correspondente, semelhante a uma caça ao tesouro. Vocês estão prontos para este desafio?

Obs.: Limite de 20 participantes.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às quartas-feiras, 16h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br