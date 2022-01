PRESENCIAL – Férias no Museu: “Caça aos Tesouros Ambientais”

Museu e Auditório estão localizados em uma área de fragmento da Mata Atlântica, com diversas plantas nativas deste bioma, além de árvores exóticas que se adaptam ao clima e à altitude de Campos do Jordão. Nesta atividade, os visitantes vão aprender sobre a flora e a importância de sua preservação, a partir de um caça aos tesouros ambientais. O educador entregará um mapa com os itens. Será que é possível encontrá-los?

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às sextas-feiras, 16h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br