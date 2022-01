PRESENCIAL – Férias no Museu: “Conto em Todo Canto com o Grupo Ziriguidum”

Museu e Auditório convidam o grupo Ziriguidum, de Pindamonhangaba, para apresentar “Conto em Todo Canto”. A apresentação propõe brincar com a “língua-mãe”, por meio de versos e melodias criados pelo povo brasileiro, atentas às imagens e narrativas que as canções formam no imaginário popular. Fabiana Fonseca e Marília Maia compartilham narrativas recolhidas das culturas tradicionais que formam o povo e que circulam de forma popular, unidas a canções de mesma origem e que conversam com essas histórias e contos, enriquecendo-os com imagens e associações capazes de multiplicar seus sentidos e, por consequência, os sentimentos e as inspirações gerados a partir do contato com essa produção popular, que conversa com nossos costumes, crenças.

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: gratuidade aos domingos