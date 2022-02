Presencial – Charanga na Folia

Charanga da Folia traz a essência do Carnaval Popular com uma Banda tradicional de Carnaval, percorrendo os espaços designados para a brincadeira e interagindo com o público. O repertório terá marchinhas tradicionais que reverenciam esta que é a maior festa popular do Brasil. O resultado é uma animada brincadeira que espalha a alegria do carnaval, colocando o público para dançar e cantar por onde a Charanga da Folia passa. A banda é formada por músicos que atuam no Vale do Paraíba e participam ativamente do Carnaval. Conta com a participação de Ari Pereira (voz, bumbo e violão), Moringa D’Xoroque (caixa e percuteria, Gilson Morais (saxofone), Douglas Drumond (trompete) e Vinícius Castro (sousafone).

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br