Presencial – Cortejo e Matinê

E aí, já escolheu a sua fantasia?! Na matinê de Carnaval, o Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro receberão o Grupo de Marchinhas SambaNilson, de Campos do Jordão. Os músicos farão um cortejo pelo museu, até à Concha Acústica, animando os visitantes com trompetes, trombone, bumbo, bateria, teclado e vocal, além de interpretar sucessos dos carnavais de rua como “Allah-Lá-Ô”, de Haroldo Lobo-Nássara, “Abre Alas”, de Chiquinha Gonzaga e “Mamãe Eu Quero”, de Jararaca-Vicente Paiva. Durante as apresentações o público será convidado a confeccionar suas máscaras para cair na folia junto à equipe de educadores. Venha pular com a gente!

Local: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 15h

Informações: (12) 3662-6000

Entrada: inteira R$15,00 e meia R$7,50 (estudante e idoso) – política de gratuidade: www.museufelicialeirner.org.br